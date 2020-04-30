Кустурица пригласил российских военнослужащих в свою этнодеревню

Сербский кинорежиссер Эмир Кустурица пригласил российских военных, которые временно дислоцируются в городе Ужице, посетить свою этнодеревню Дрвенград, построенную в 2004 году для съемок фильма «Жизнь как чудо». Об этом в четверг, 30 апреля, сообщило Минобороны РФ.

Российские химики в свою очередь провели дезинфекцию территории исторического объекта, часто посещаемого иностранными туристами. В общей сложности санитарной обработке подверглась площадь более 12 тыс. кв. м.

«Я очень счастлив, что президент Сербии (Александр Вучич) обратился за помощью к России. (Министр обороны России) Сергей Шойгу мой очень хороший друг, и я очень счастлив, что он послал хорошую русскую армаду. Я благодарю русских военнослужащих за то, что они делают и будут делать в Сербии потому, что всегда хорошо, когда приезжают наши братья и помогают нам!» — подчеркнул Эмир Кустурица.

«Так получилось, что группа военнослужащих выполняла задачу в городе Ужице, проводя финальную дезинфекцию объектов здравоохранения, и профессор Кустурица пригласил военнослужащих к себе в деревню. Мы не могли остаться в долгу, поэтому провели обработку его этнодеревни», — отметил руководитель российского сводного отряда в Сербии генерал-майор Михаил Чернышов.

Российско-сербские расчеты РХБ защиты продолжили проведение совместных дезинфекционных мероприятий. За сутки обработано 49 объектов в городах Бор, Вране, Лесковац.

Всего российским сводным отрядом, действующим в Республике Сербия, проведен комплекс дезинфекционных мероприятий на 135 объектах в 27 городах Республики Сербия (Белград, Ниш, Валево, Бачка-Топола, Крушевац, Чуприя, Палич, Нови-Сад, Панчево, Блаце, Пожаревац, Смедерево, Нови-Пазар, Прокупле, Лесковац, Вране, Власотинце, Заечар, Княжевац, Нови-Кнежевац, Алексенац, Житковац, Кулина, Вршац, Неготин, Ужице, Бор), в том числе обработано: около 300 зданий и сооружений, общей площадью более 1,24 млн кв. м, участков дорог с твердым покрытием — 64, общей площадью около 443 тыс. кв. м. Военные медики провели осмотр и приняли участие в лечении более 727 пациентов, инфицированных COVID-19.