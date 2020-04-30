Число заболевших коронавирусом в Бразилии превысило 78 тысяч

За сутки в Бразилии число заболевших коронавирусом составило больше 6,2 тыс. человек. Таким образом, общее число заболевших в стране превысило 78 тыс. Об этом 30 апреля сообщили «РИА Новости» со ссылкой на минздрав Бразилии.

За последние сутки в стране скончались 449 пациентов с подтвержденным диагнозом, общее число умерших составило 5466 человек. Выздоровели 34 132 пациента, пишет RT.

28 апреля сообщалось, что в Бразилии количество случаев заражения коронавирусной инфекцией достигло 66 501.

16 апреля президент Бразилии Жаир Болсонару уволил министра здравоохранения страны Энрике Мандетту на фоне разногласий по борьбе с пандемией коронавируса. Мандетта был одним из сторонников социальных ограничений в Бразилии и поддерживал решения губернаторов о закрытии школ и предприятий из-за распространения инфекции.