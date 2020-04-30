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Глеба Самойлова госпитализировали с панкреатитом

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Основателя и лидера группы The Matrixx Глеба Самойлова экстренно госпитализировали с приступом панкреатита. Об этом сообщили на сайте коллектива.

По словам представителей The Matrixx, из-за состояния здоровья Глеба Самойлова онлайн-выступление группы пройдет 10 мая вместо изначально запланированного 29 апреля.

«Мы желаем Глебу скорейшего выздоровления и уверены, что поклонники тоже присоединятся к этим пожеланиям», — говорится в сообщении музыкантов.

Как напоминает телеканал «360», Глеб Самойлов основал The Matrixx после того как группа «Агата Кристи», где он выступал вместе с братом Вадимом, распалась в 2010 году. В The Matrixx из «Агаты Кристи» с Глебом ушли барабанщик Дмитрий Хакимов и клавишник Константин Бекрев. Дополнил коллектив гитарист из НАИВа Валерий Аркадин.

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