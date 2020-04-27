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Тактаров рассказал о состоянии отца Хабиба Нурмагомедова

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Бывший боец смешанного стиля (MMA) и киноактер Олег Тактаров рассказал о состоянии здоровья отца и тренера бойца UFC Хабиба Нурмагомедова Абдулманапа Нурмагомедова. Об этом сообщает портал Sport24 со ссылкой на прямой эфир на странице Тактарова в Instagram.

«Я уже позвонил, кстати, ребятам. Мне сказали, что у Абдулманапа состояние стабильное. Так что, всё в порядке у него будет», — сказал он.

В субботу стало известно, что 57-летний отец бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова госпитализирован в больницу. Чуть позже его друг, дагестанский спортивный комментатор Рамазан Рабаданов сообщил, что у Абдулманапа Нурмагомедова диагностировали пневмонию.

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