У отца Нурмагомедова диагностировали пневмонию

Отец бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова Абдулманап госпитализирован с пневомнией. Об этом сообщил его друг, дагестанский спортивный комментатор Рамазан Рабаданов.

Ранее в субботу стало известно, что Нурмагомедов-старший попал в больницу.

«Заболел Абдулманап Магомедович. Уже почти успел обустроить парк... Надеюсь, что пневмония сильно не зацепит моего друга и он снова придет в парк», — написал Рабаданов в Instagram.

24 апреля президент UFC Дана Уайт сообщил, что возвращение Хабиба Нурмагомедова на турниры лиги должно состояться в сентябре или октябре. При этом точная дата боя пока не называлась.