Захарова заявила о стирании США граней между видами ядерного оружия

Соединенные Штаты пытаются стереть грани между нестратегическим и стратегическим ядерным оружием, это может привести к росту угрозы ядерного конфликта. Об этом на брифинге 29 апреля заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она упомянула опубликованный накануне на сайте Госдепа материал о создании США ядерных боезарядов малой мощности W76-2 и оснащению ими части баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) «Трайдент-II».

По словам представителя МИД, американская сторона объясняет необходимость разработки и развертывания ядерного оружия усилением глобальных угроз и наращиванием ядерного потенциала России и Китая.



«На наш взгляд, здесь очевидным образом происходит целенаправленное стирание грани между нестратегическим и стратегическим ядерным оружием, что неизбежно ведет к понижению «ядерного порога» и росту угрозы ядерного конфликта», — заявила Захарова.

4 февраля американское военное ведомство сообщило, что ВМС США развернули на подлодках ядерные ракеты малой мощности для «сдерживания» противников, в том числе России.

По словам главы Пентагона Марка Эспера, это необходимо для предотвращения конфликтов с различными странами.