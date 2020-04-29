Умер ветеран Великой Отечественной войны Володар Бирюлев

В Санкт-Петербурге на 96-м году жизни умер ветеран Великой Отечественной войны, писатель и изобретатель Володар Бирюлев. Об этом в среду, 29 апреля, сообщило всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы. Санкт-Петербург» на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня нам сообщили печальную и тяжелую новость. Вчера на 96-м году жизни ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны, член Союза изобретателей России, друг нашего отделения Бирюлев Володар Иванович», — написали представители организации.

Бирюлев воевал в танковых частях в Венгрии и Румынии. За время прохождения своей службы он был награжден медалями «За отвагу», «За взятие Будапешта» и «За Победу над Германией».

Он изобрел и запатентовал новый вид дирижабля, предназначенный для перевозки тяжелых грузов. Также ветеран написал книгу с воспоминаниями о жизни на фронте «Моя жизнь — поиски и находки».

13 апреля в Приморье в возрасте 106 лет умер старейший в регионе ветеран Великой Отечественной войны Ефим Гольдберг.