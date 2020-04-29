Британские истребители вылетели на «перехват» российских Ту-142

Британские истребители Typhoon вылетали на «перехват» и сопровождение пары российских дальних патрульных противолодочных самолетов Ту-142 над Северным морем. Об этом 29 апреля сообщили Королевские военно-воздушные силы.

Российские самолеты пролетели в международном воздушном пространстве над Норвежским и Северным морями, не входя в воздушное пространство Великобритании.

«Королевские ВВС и наши союзники продолжают следить за тем, чтобы российские военные полеты не представляли угрозы для воздушного пространства НАТО и Великобритании», — сказал начальник воздушного штаба главный маршал авиации Майк Уигстон.

В середине апреля в Сети появилось видео, на котором, как утверждается, пилот истребителя МиГ-31 приветствует летчика за штурвалом истребителя F-16 одной из стран НАТО.