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Более 5 млн рублей направят на утилизацию шин в Мурманской области

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Правительство Мурманской области направит более 5 млн рублей на рекультивацию свалки с шинами. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Исходя из документации, подрядчик должен утилизировать 30 тыс. кг пневматических автомобильных шин на 822 кубических метрах. Выполнить работы необходимо до 31 декабря 2020 года, пишет ИА FlashNord.

Максимальная стоимость контракта составит 5,1 млн рублей. Средства выделят из регионального бюджета.

Ранее в апреле сообщалось, что у деревни Очево Дмитровского городского округа в Подмосковье в реке Кухолке нашли сотни люминесцентных ламп. Факт сброса опасных отходов зафиксировали прибывшие на место спасатели Мособлпожспаса. Проверку по факту случившегося проводит региональное министерство экологии и природопользования.

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