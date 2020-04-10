Сотни ламп с ртутью нашли в реке под подмосковным Дмитровом

У деревни Очево Дмитровского городского округа в Подмосковье в реке Кухолке нашли сотни люминесцентных ламп. Факт сброса опасных отходов зафиксировали прибывшие на место спасатели Мособлпожспаса. Проверку по факту случившегося проводит региональное министерство экологии и природопользования.

В ведомстве «Подмосковье сегодня» сообщили, что неизвестные свалили прямо в реку лампы, которые относятся к отходам 1-го класса опасности. Они не были повреждены, утечки ртутьсодержащих веществ не произошло.

Оценивать ущерб и ликвидировать свалку будут представители администрации городского округа и сотрудники муниципального предприятия «Дмитровспас».

На данный момент удалось извлечь большую часть этих ламп. Их отправили для утилизации на специализированное предприятие. Теперь необходимо провести дополнительное обследование, чтобы не оставить ничего опасного в воде.