Свалку с документами площадью 4 тыс. кв. м обнаружили в Татарстане

В городе Лениногорске (Республика Татарстан) сотрудники министерства экологии и природных ресурсов обнаружили несанкционированную свалку, на которой в том числе находилось большое количество документов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Общая площадь свалки составила 3,9 тыс. кв. м. Как выяснилось, сюда выбрасывали документы юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также крупногабаритные отходы, пишет InKazan.ru.

В основном бумаги содержали информацию об организациях Альметьевска, Бугульмы, Азнакаево и Лениногорска. По факту несоблюдения требований охраны окружающей среды возбуждено административное расследование по ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ.

В начале апреля свалку с документами обнаружили в Казани. Навалы бумаг нашли вдоль гаражей по улице Камиля Якуба. Выяснилось, что это архивные документы одного из крупных российских банков. Региональное министерство экологии, сообщая об этом, не упоминает название этой кредитной организации.