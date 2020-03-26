Крупную свалку гуманитарных вещей обнаружили под Петрозаводском

Под Петрозаводском активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) обнаружили свалку гуманитарных вещей. Она находится в лесу в Прионежском районе республики, между СНТ «Семья» и гарнизоном.

Активисты сообщили, что нашли виновника специфического мусорного полигона. Это частный перевозчик, который вывозил старые вещи из магазина бизнесмена в Петрозаводске. Однако делал он это незаконно, поскольку коммунальную услугу по вывозу ТКО может предоставлять только региональный оператор по обращению с отходами.

Как пишет ИА «Карелinfo», перевозчик из СМИ узнал, что установлен виновник свалки. После этого в ООО «Автоспецтранс» прибыл предприниматель, чтобы заключить договор с региональным оператором. Ему сообщили, что свалку под Петрозаводском ликвидируют до конца марта.