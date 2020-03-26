Прямой эфир

Крупную свалку гуманитарных вещей обнаружили под Петрозаводском

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Под Петрозаводском активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) обнаружили свалку гуманитарных вещей. Она находится в лесу в Прионежском районе республики, между СНТ «Семья» и гарнизоном.

Активисты сообщили, что нашли виновника специфического мусорного полигона. Это частный перевозчик, который вывозил старые вещи из магазина бизнесмена в Петрозаводске. Однако делал он это незаконно, поскольку коммунальную услугу по вывозу ТКО может предоставлять только региональный оператор по обращению с отходами.

Как пишет ИА «Карелinfo», перевозчик из СМИ узнал, что установлен виновник свалки. После этого в ООО «Автоспецтранс» прибыл предприниматель, чтобы заключить договор с региональным оператором. Ему сообщили, что свалку под Петрозаводском ликвидируют до конца марта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Депутата в Петрозаводске задержали по подозрению во взятке
Пять детских садов и школу построят в Петрозаводске

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020