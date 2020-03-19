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Депутата в Петрозаводске задержали по подозрению во взятке

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Заместителя председателя Петрозаводского городского совета заподозрили во взятке. По данному факту возбуждено уголовное дело. Валерий Матвеев был задержан 19 марта.

Ведется допрос депутата. Его подозревают в получении взятки, размер которой сейчас устанавливает следствие, сообщает ИА «Карелinform». В настоящее время правоохранительные органы решают вопрос о мере пресечения Матвеева.

Как стало известно 16 марта, заместитель главы Барнаула задержан по подозрению в получении взятки. Речь идет о сумме в 2,9 млн рублей.

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