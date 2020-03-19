Депутата в Петрозаводске задержали по подозрению во взятке
Заместителя председателя Петрозаводского городского совета заподозрили во взятке. По данному факту возбуждено уголовное дело. Валерий Матвеев был задержан 19 марта.
Ведется допрос депутата. Его подозревают в получении взятки, размер которой сейчас устанавливает следствие, сообщает ИА «Карелinform». В настоящее время правоохранительные органы решают вопрос о мере пресечения Матвеева.
Как стало известно 16 марта, заместитель главы Барнаула задержан по подозрению в получении взятки. Речь идет о сумме в 2,9 млн рублей.