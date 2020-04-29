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Школу № 85 в Нижнем Тагиле оснастят лабораториями 3D-моделирования

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В Нижнем Тагиле продолжается ремонт школы № 85. Оснащение образовательного учреждения будет включать различное высокотехнологичное оборудование. Глава города Владислав Пинаев проверил ход работа 29 апреля, сообщает пресс-служба мэрии.

Как рассказал заместитель гендиректора по строительству ЗАО «Стройкомплекс» Георгий Полевщиков, демонтаж кровли уже завершен, сейчас рабочие разбирают перекрытия школы, пишет ТагилСити.ру.

По словам начальника управления образования Татьяны Удинцевой, после ремонта в школе появятся лаборатории 3D-моделирования, также ее оснастят квадрокоптерами и другим высокотехнологичным оборудованием. Оно поспособствует развитию у детей инженерных навыков.

Глава города Владислав Пинаев в свою очередь выразил уверенность в том, что это будет «современная и хорошо оснащенная школа со своей уникальной энергетикой». По его словам, в ближайшее время правительство области решит вопрос о выделении средств на оснащение учреждения.

Завершить ремонт школы № 85 планируется в 2021 году.

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