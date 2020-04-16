Окна заменят почти в 600 школах и детсадах в Волгоградской области

Власти Волгоградской области намерены заменить окна в 574 школах и детских садах. Работы будут профинансированы из регионального бюджета.

По данным областной думы, ремонт планируется провести во время учебных каникул. Замена окон требуется в 339 школах, 228 детских садах, а также семи центрах дополнительного образования. Об этом сообщает сайт «НовостиВолгограда.Ру».

Также в большинстве образовательных учреждений отремонтируют кровлю и системы освещения. При необходимости будет докуплено оборудование для спортивных залов.

Замена окон в образовательных учреждениях ведется с 2016 года. За это время ремонт провели в 978 зданиях.