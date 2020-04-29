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Проверку организовали по факту гибели двух мужчин на пожаре в Орехово-Зуево

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В Орехово-Зуевском городском округе следователи проводят проверку по факту гибели двух человек на пожаре. Об этом сообщает ГСУ СКР по Московской области.

Трагедия произошла 29 апреля в частном доме в деревне Яковлево. По данным ведомства, в ходе ликвидации пожара были найдены тела 40-летнего хозяина дома и его 42-летнего знакомого, пишет интернет-портал «Подмосковье сегодня».

По факту гибели мужчин организована доследственная проверка. Предварительной причиной возгорания называют неосторожное обращение с огнем. Известно, что погибшие злоупотребляли алкогольными напитками.

Как сообщалось ранее, для тушения дома были привлечены 12 человек и три единицы техники.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Назначен ряд экспертиз.

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