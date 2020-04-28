Пожилая женщина погибла при пожаре в Курской области

В Касторенском районе Курской области при пожаре в жилом доме погибла 85-летняя женщина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Трагедия произошла во вторник, 28 апреля, в селе Касторное. Пожарные приступили к тушению деревянного дома в 18:35, через три минуты он был ликвидирован, пишет «Курская правда».

В результате пожара скончалась 85-летняя хозяйка дома. Находившийся в жилище 52-летний мужчина доставлен в больницу.

Причины и ущерб возгорания устанавливаются.

21 апреля в Котласском районе Архангельской области при пожаре в частном доме погибли два мальчика в возрасте 2,5 года и семи лет. Двум девочкам шести и девяти лет удалось спастись через окно. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем семилетнего мальчика. За день до трагедии он уже поджигал предметы в доме.