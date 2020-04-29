Пожар произошел в частном доме в Орехово-Зуевском городском округе

Несколько человек пострадали в результате пожара в одном из частных жилых домов в Орехово-Зуевском городком округе. Об этом 29 апреля сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Подмосковью.

ЧП произошло в деревне Яковлево в доме 72. На место оперативно прибыли спасатели и сумели ликвидировать пожар. В ходе возгорания несколько человек пострадали, отмечает агентство городских новостей «Москва».

В пресс-службе добавили, что для тушения пожара были привлечены 12 человек и три единицы техники.

28 апреля сообщалось, что в Касторенском районе Курской области при пожаре в жилом доме погибла 85-летняя женщина.