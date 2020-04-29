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Временный пожарный пост выставили в Усть-Ивановке в Приамурье

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В селе Усть-Ивановка в Амурской области выставили временный пожарный пост. Мера принята в связи с ограничением движения на мосту через реку Зею.

Как сообщает ГУ МЧС России по региону, с 26 апреля на мосту через Зею ввели ограничения на движение грузового транспорта. В случае возникновения пожара техника не смогла бы проехать, в связи с чем на базе пожарной части № 41 был создан временный пожарный пост, пишет Амурская Служба Новостей.

Помощь спасателей понадобилась в первый же день. Сотрудники МЧС совместно с пожарными ПЧ № 41 и добровольцами ликвидировали возгорание сухостоя в районе Владимировки. Им удалось не допустить распространения огня на дома и постройки.

По данным МЧС на 29 апреля, в области действуют 14 временных пожарных постов, на которых ежесуточно несут дежурство 68 пожарных. Также в регионе выставлены четыре патрульные групп Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС).

28 апреля сообщалось, что площадь лесных пожаров за последние сутки в России выросла с 43 тыс. га до 60 тыс. га.

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