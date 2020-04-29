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Россияне стали экономить на биодобавках для похудения
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Россияне стали экономить на биодобавках для похудения

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Фото: Depositphotos
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В апреле в России начали сокращаться продажи биодобавок для похудения. К третьей неделе месяца продажи снизились на 15% относительно прошлогоднего уровня в аналогичный период, зафиксировали аналитики DSM Group.

Прибыль как в аптеке: в марте лекарства в России подорожали на 9%
При этом выручка фармацевтов увеличилась в полтора раза

По мнению экспертов, в условиях самоизоляции россияне не надеются в скором времени выйти в свет и не видят смысла заботиться о лишних килограммах. Также ограничения на передвижение и так довольно жесткое, поэтому люди не готовы к дополнительным запретам на мучное и сладкое.

По данным экспертов, в результате спада за три недели апреля аптеки продали на 6% меньше БАДов для стройности, чем в то же время прошлого года — 402 тыс. упаковок. В деньгах падение составило 5%, до 129 млн рублей.

Также в апреле аналитики наблюдают снижение продаж хондропротекторов. Потребители, оказавшиеся в режиме самоизоляции, руководствуются мыслями «незачем худеть» и «некуда ходить», указано в материалах DSM Group.

Падение категории биодобавок от недели к неделе связано еще и с аптечным трафиком, который сокращается, объяснил исполнительный директор союза производителей БАД Александр Жестков.

Полную версию материала читайте в материале «Известий» 30 апреля.

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