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Великобритания вышла на второе место в Европе по смертям от COVID-19

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Фото: REUTERS/Pippa Fowles/No 10 Downing Street
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Великобритания оказалась на втором место в Европе по количеству смертей, связанных с коронавирусом. Об этом в среду, 29 апреля, сообщил глава МИД Соединенного Королевства Доминик Рааб.

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«Как было объявлено вчера, мы переходим к усовершенствованной системе регистрации смертей и учитываем теперь умерших после диагностирования COVID-19 во всех обстоятельствах, а не только в больницах», — объяснил министр. По его словам, с 1 марта по 28 апреля в домах престарелых или дома у пациентов с коронавирусом зафиксированы еще 3811 смертей, его слова приводит портал Metro.

Таким образом, после внесения дополнительных данных число умерших от COVID-19 составило 26 097, днем ранее цифра равнялась 21 678. В Европе лидером по смертности от коронавируса остается Италия, где скончались 27 359 человек.

25 апреля количество летальных исходов от коронавируса в Великобритании превысило 20 000.

По данным Worldometer на 29 апреля, всего в мире коронавирус обнаружен у свыше 3,1 млн человек, скончались 218 тыс. человек.

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