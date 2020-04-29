Вырастившие 30 детей британские супруги скончались от коронавируса

В британском городе Уоррингтон в графстве Чешир от коронавируса скончались пожилые супруги, которые вырастили и воспитали 30 детей. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Пара вырастила четверых своих детей и 26 приемных. 80-летний Хефин Уильямс работал в аэропорту Манчестера в течение 22 лет, а на пенсии был волонтером в местной больнице. Его 74-летняя жена Вэлери Уильямс почти всю жизнь ухаживала за престарелыми. Она вышла на пенсию лишь год назад, пишет сайт kp.ru.

Вэлери заразилась коронавирусом в начале марта. Ее госпитализировали с высокой температурой, мышечными болями и сухим кашлем. 21 марта ее состояние оценивалось как тяжелое. На следующий день ее подключили к аппарату ИВЛ.

Ее муж находился дома, соблюдая карантин. Спустя неделю он также попал в больницу и умер в реанимации через два дня. Вэлери скончалась через день после похорон мужа, отмечает «Федеральное агентство новостей».

По данным международного статистического бюро Worldometer, количество зараженных коронавирусной инфекцией в Великобритании к 28 апреля достигло 161,1 тыс. человек, погибли более 21?6 тыс. пациентов.

27 апреля СМИ сообщили о намерении властей Британии смягчить меры против COVID-19. Ослабление карантинных мер уже началось в ряде европейских стран. 26 апреля премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о снятии части карантинных ограничений с 4 мая и переходе республики во вторую фазу борьбы с эпидемией коронавирусной инфекции.