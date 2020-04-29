Дело возбудили после нападения на врачей скорой помощи в Рязани

Уголовное дело возбуждено по факту нападения на сотрудников скорой помощи в Рязани. Решение приняли после проверки информации о случившемся, которая сначала появилась в соцсетях.

Как пишет РИА «7 новостей» со ссылкой на СУ СКР по Рязанской области, инцидент произошел 25 апреля во дворе дома на улице Крупской. В нападении на врачей подозреваются мужчина и женщина. По некоторым данным, они были в состоянии алкогольного опьянения.

Дело возбуждено по статье «Побои». Следователи решают вопрос о мере пресечения подозреваемых.

28 апреля пьяный мужчина напал на водителя машины скорой помощи в Екатеринбурге. Как выяснилось, он проявил агрессию из-за того, что у водителя не оказалось зажигалки.