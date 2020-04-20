СК занялся делом о нападении на врача скорой под Кировом

Следственный комитет России занялся делом о нападении на врача скорой помощи в Кирово-Чепецке. Об этом в понедельник, 20 апреля, сообщает пресс-служба следственного управления СК по Кировской области.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кировской области принято к производству уголовное дело, возбужденное по ст. 116 УК РФ («Побои из хулиганских побуждений») по факту нападения на фельдшера скорой медицинской помощи», ― говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время проводятся следственные действия по установлению обстоятельств произошедшего.

Инцидент произошел в ночь на субботу. Согласно данным МВД, двое нетрезвых мужчин избили водителя и врача скорой помощи, прибывших по вызову в Кирово-Чепецк. На опубликованном в Сети видео запечатлено, как двое мужчин избивают сотрудников скорой.

По данным регионального минздрава, медики прибыли для взятия мазков на коронавирус у жителей дома.

Позднее оперативный штаб сообщил, что один из нападавших был найден.