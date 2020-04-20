Прямой эфир

СК занялся делом о нападении на врача скорой под Кировом

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Следственный комитет России занялся делом о нападении на врача скорой помощи в Кирово-Чепецке. Об этом в понедельник, 20 апреля, сообщает пресс-служба следственного управления СК по Кировской области.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кировской области принято к производству уголовное дело, возбужденное по ст. 116 УК РФ («Побои из хулиганских побуждений») по факту нападения на фельдшера скорой медицинской помощи», ― говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время проводятся следственные действия по установлению обстоятельств произошедшего.

Инцидент произошел в ночь на субботу. Согласно данным МВД, двое нетрезвых мужчин избили водителя и врача скорой помощи, прибывших по вызову в Кирово-Чепецк. На опубликованном в Сети видео запечатлено, как двое мужчин избивают сотрудников скорой.

По данным регионального минздрава, медики прибыли для взятия мазков на коронавирус у жителей дома.

Позднее оперативный штаб сообщил, что один из нападавших был найден.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020