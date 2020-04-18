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Найден один из напавших на врачей «скорой» под Кировом

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Фото: скриншот с видео
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Один из злоумышленников, напавший на врачей скорой помощи в Кирово-Чепецке, найден. Об этом 18 апреля сообщил оперативный штаб Кировской области.

«Найден один из нападавших на бригаду скорой помощи… Выражаем благодарность сотрудникам полиции за оперативную работу в это непростое время», — говорится в сообщении оперштаба.

Инцидент произошел в ночь на субботу. Согласно данным МВД, двое нетрезвых мужчин избили водителя и врача скорой помощи, прибывших по вызову в Кирово-Чепецк. На опубликованном в Сети видео запечатлено, как двое мужчин избивают сотрудников «скорой». Полиция и Следственный комитет России начали проверку по факту произошедшего.

По данным регионального Минздрава, медики прибыли для взятия мазков на коронавирус у жителей дома.

6 апреля сообщалось, что мужчина напал на медсестру скорой помощи. Медики прибыли на вызов, чтобы оказать помощь женщине, которая ранее была избита этим же мужчиной.

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