Власти Москвы разъяснили порядок продления пропусков

Все ранее оформленные рабочие пропуска автоматически продлены до 4 мая. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 29 апреля в блоге мэра Москвы Сергея Собянина.

Сервис продления пропусков на работу был запущен на платформе официального сайта мэра Москвы 29 апреля.

«Если вы планируете ездить на работу с 5 по 11 мая, необходимо будет продлить цифровой пропуск. Сделать это можно в любой день до 4 мая», — говорится в сообщении.

Порядок оформления разовых пропусков остался неизменным — их по-прежнему можно получить два раза в неделю. Пропуск в медицинские учреждения и для волонтерской деятельности можно будет получить ежедневно.

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в Москве с 15 апреля для поездок на транспорте необходимо наличие цифрового пропуска, выявлением нарушителей занимаются сотрудники полиции.

18 апреля пропускной режим был ужесточен: мэр столицы Сергей Собянин заявил, что с 22 апреля для проезда в общественном транспорте в Москве можно использовать только карты «Тройка», «Стрелка», месячный единый проездной билет, а также социальные карты москвича и жителя Московской области, а при оформлении цифрового пропуска необходимо указывать индивидуальный номер проездного, в ином случае он не сработает.

29 апреля пропускной режим в столице был продлен до 11 мая.