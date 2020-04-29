Прямой эфир
Политика
Путин обсудил с Совбезом ситуацию с коронавирусом и Ливию
Общество
В ВОЗ спрогнозировали сроки ослабления ограничений из-за COVID-19 в России
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Подмосковье вышло на плато по числу заражений коронавирусом
Экономика
Курс евро опустился ниже 80 рублей впервые с начала марта
Интернет
«Бессмертный полк» запустил платформу для онлайн-участия в акции
Мир
Лавров осудил попытки США предъявить Китаю претензии из-за пандемии
Сюжет:

Власти Москвы разъяснили порядок продления пропусков

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Все ранее оформленные рабочие пропуска автоматически продлены до 4 мая. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 29 апреля в блоге мэра Москвы Сергея Собянина.

Мобильное выделение: школьникам грозит запрет на учебу через смартфон
Чиновники уверены, что это вредно, но средств для приобретения компьютеров или планшетов не предлагают

Сервис продления пропусков на работу был запущен на платформе официального сайта мэра Москвы 29 апреля.

«Если вы планируете ездить на работу с 5 по 11 мая, необходимо будет продлить цифровой пропуск. Сделать это можно в любой день до 4 мая», — говорится в сообщении.

Порядок оформления разовых пропусков остался неизменным — их по-прежнему можно получить два раза в неделю. Пропуск в медицинские учреждения и для волонтерской деятельности можно будет получить ежедневно.

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в Москве с 15 апреля для поездок на транспорте необходимо наличие цифрового пропуска, выявлением нарушителей занимаются сотрудники полиции.

18 апреля пропускной режим был ужесточен: мэр столицы Сергей Собянин заявил, что с 22 апреля для проезда в общественном транспорте в Москве можно использовать только карты «Тройка», «Стрелка», месячный единый проездной билет, а также социальные карты москвича и жителя Московской области, а при оформлении цифрового пропуска необходимо указывать индивидуальный номер проездного, в ином случае он не сработает.

29 апреля пропускной режим в столице был продлен до 11 мая.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
На дорогах Москвы увеличилось количество машин
Власти Москвы аннулировали 20 тыс. рабочих пропусков

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020