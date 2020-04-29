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Почти 300 псковских детей поучаствуют в проекте «Большая перемена»

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В Псковской области порядка 300 школьников планируют принять участие в проекте «Большая перемена». Его инициировала некоммерческая организация «Россия — страна возможностей». Такие данные привел глава регионального комитета по образованию Александр Седунов.

Он подчеркнул, что к проекту могут присоединяться ученики 8–10 классов. С помощью «Большой перемены» каждый имеет возможность заявить о себе, разобрать свой проект и обсудить его с лидерами, которые чему-то научат, цитирует Седунова Псковское агентство информации.

Победители получат бесплатную путевку в лагерь «Артек» или денежные суммы. Прием заявок на участие в проекте будет продолжаться до лета.

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