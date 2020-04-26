Псковская область присоединилась к проекту «Города воинской славы»

Псков и Великие Луки стали героями проекта Роскосмоса «Города воинской славы». Об этом сообщил в Instagram губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

В течение года «Роскосмос» публикует спутниковые снимки 45 городов воинской славы, сделанные орбитальной группировкой дистанционного зондирования Земли, отмечает Псковская лента новостей.

«Уже дважды мы видели Псковскую область. В год 75-летия Победы приятно увидеть наш регион с новой точки», — написал глава региона. Также Ведерников призвал местных жителей принять участие в проекте «Роскосмоса» «Бессмертный полк на МКС».

Ранее студенты Псковского государственного университета создали Музей Победы. Пополнить экспозицию может любой желающий. План экспозиции учащиеся разрабатывали вместе с преподавателями. В помещении для музея был проведен ремонт. Первыми экспонатами стали элементы обмундирования и предметы быта солдат, которые из личной коллекции предоставил преподаватель Юрий Теренин.