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Псковская область присоединилась к проекту «Города воинской славы»

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Псков и Великие Луки стали героями проекта Роскосмоса «Города воинской славы». Об этом сообщил в Instagram губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

В течение года «Роскосмос» публикует спутниковые снимки 45 городов воинской славы, сделанные орбитальной группировкой дистанционного зондирования Земли, отмечает Псковская лента новостей.

«Уже дважды мы видели Псковскую область. В год 75-летия Победы приятно увидеть наш регион с новой точки», — написал глава региона. Также Ведерников призвал местных жителей принять участие в проекте «Роскосмоса» «Бессмертный полк на МКС».

Ранее студенты Псковского государственного университета создали Музей Победы. Пополнить экспозицию может любой желающий. План экспозиции учащиеся разрабатывали вместе с преподавателями. В помещении для музея был проведен ремонт. Первыми экспонатами стали элементы обмундирования и предметы быта солдат, которые из личной коллекции предоставил преподаватель Юрий Теренин.

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