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Прокуратура в Псковской области добилась квартир для шести сирот

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В Псковской области шесть сирот смогли получить квартиры в городе Остров после вмешательства прокуратуры. Нарушения были выявлены в ходе проверки по обращению самих местных жителей.

Как сообщили Псковскому агентству информации в региональной прокуратуре, было установлено, что администрация Островского района не обеспечила детей-сирот благоустроенными жилыми помещениями. Из-за этого они были вынуждены долгое время проживать у своих родственников и знакомых, снимать квартиры.

По результатам проверки заместитель межрайонного прокурора обратился в суд с требованием предоставить заявителям жилье. Требования прокурора были удовлетворены. Решение суда уже исполнено — шесть человек обеспечены благоустроенным жильем.

21 апреля сообщалось, что в Амурской области до конца года планируется предоставить детям-сиротам 230 жилых помещений. Из федерального и областного бюджетов направлено в общей сложности 295,7 млн рублей в органы местного самоуправления, заключены соглашения с министерством соцзащиты.

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