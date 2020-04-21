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Дети-сироты в Амурской области получат 230 квартир в этом году

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В Амурской области до конца года планируется предоставить детям-сиротам 230 жилых помещений. Из федерального и областного бюджетов направлено в общей сложности 295,7 млн рублей в органы местного самоуправления, заключены соглашения с министерством соцзащиты.

Муниципальными образованиями уже законтрактовано 88 квартир. Подобраны еще 33 квартиры, по которым в настоящее время проводятся торги, передает asn24.ru. На следующей неделе депутаты Заксобрания Амурской области рассмотрят проект закона, который позволит гражданам из числа детей-сирот (старше 25 лет) приобретать жилье самостоятельно. Речь идет о выдаче жилищных сертификатов.

Напомним в течение трех лет на строительство и покупку жилья для сирот в Иркутской области направят 6 млрд рублей. Объем финансирования в 2020 году вырастет в 2,5 раза. Предполагается, что жилые помещения будут приобретать на вторичном рынке.

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