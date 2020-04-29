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Второй инфекционный стационар открылся в ЕАО

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На базе Облученской районной больницы в Еврейской автономной области открылся инфекционный стационар. Об этом ИА EAOMedia сообщили в правительстве области.

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Учреждение стало вторым в регионе для приема больных COVID-19, подлежащих госпитализации, а также больных с легкой формой новой коронавирусной инфекции в возрасте старше 65 лет. Стационар будет принимать пациентов с симптомами ОРВИ в сочетании с хронической сердечной недостаточностью, беременностью, сахарным диабетом, заболеваниями дыхательной системы, при совместном проживании с лицами группы риска и невозможности их отселения.

Медучреждение также начнет прием детей в возрасте менее трех лет при легком течении заболевания и детей до 18 лет с симптомами ОРВИ в сочетании с хроническими заболеваниями, в том числе сердечной недостаточностью, диабетом, врожденными пороками сердца и легких.

Госпиталь на базе больницы развернут на 100 коек, 70 из них подключены к кислороду.

По данным оперштаба на 29 апреля, за сутки в России выявили 5841 новый случай заражения коронавирусом. В настоящий момент в стране зарегистрировано 99 399 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112.

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