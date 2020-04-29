Прямой эфир
Политика
Путин обсудил с Совбезом ситуацию с коронавирусом и Ливию
Мир
Помпео заверил в неизменности политики США в отношении КНДР
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Подмосковье вышло на плато по числу заражений коронавирусом
Культура
Музыканта Глеба Самойлова экстренно госпитализировали
Мир
Минздрав Украины предупредил о возможности вспышки туберкулеза в стране
Мир
Лавров осудил попытки США предъявить Китаю претензии из-за пандемии

В «Газпроме» назвали плюсы снижения цен на газ в Европе

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Снижение цен на российский природный газ в Европе способствует вытеснению американского сжиженного природного газа на другие рынки. Об этом в ходе телефонной конференции в среду, 29 апреля, сообщил начальник финансово-экономического департамента компании Александр Иванников.

Шведская стенка: как решение суда по «Газпрому» повлияет на переговоры Москвы и Киева
Времени на заключение транзитного договора с Украиной остаётся всё меньше

«Снижение цен на газ имеет и положительную сторону», — подчеркнул топ-менеджер. По его словам, оно поддерживает переход на газ с угля, стимулирует спрос в промышленности и вытесняет американский сжиженный природный газ.

Экспортная цена на газ «Газпрома» в европейских поставках в 2019 году снизилась на 14%, до $211 за тысячу кубометров, говорится в презентации компании, опубликованной 29 апреля. Годом ранее показатель составлял $246 за тысячу кубов.

Как отметил Иванников, данный показатель оказался стабильнее, чем спотовые цены на газ в Европе, уточняет ТАСС.

Ранее в среду президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по вопросам развития энергетики заявил о потрясениях, с которыми столкнулась отрасль. Проблемы носят системный характер и не имеют национальных границ, отметил глава государства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Белоруссия попросила Россию снизить цены на газ в этом году
Газопровод «Сила Сибири» заработал после профилактики

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020