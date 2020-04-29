Росздравнадзор пресёк незаконную продажу аппаратов ИВЛ

Росздравнадзор совместно с управлением ФСБ по Западному военному округу и УЭБиПК ГУ МВД по Московской области пресекли незаконную продажунезарегистрированных аппаратов искусственной вентиляции лёгких. Злоумышленники предлагали оборудование 1999–2000 годов выпуска. В Подмосковье сотрудники ФСБ совместно с МВД изъяли 286 аппаратов «Фаза-5НР». Всего задержаны семеро подозреваемых. Предполагаемая сумма реализации составляет 70 млн рублей. Кроме того, в ходе обысков в Костромской и Свердловской областях изъято 1,5 тыс. ИВЛ. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.