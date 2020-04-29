Новая партия ядерного топлива доставлена на АЭС в Бушере

Новая партия ядерного топлива, необходимого для функционирования иранской атомной электростанции «Бушер», доставлена на площадку. Об этом в среду, 29 апреля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на посольство РФ в Тегеране.

«В результате совместных усилий ОАЭИ (Организация по атомной энергии Ирана), ГК «Росатом» и МИД России 29 апреля на площадку АЭС «Бушер» была доставлена свежая партия ядерного топлива, необходимого для дальнейшего успешного функционирования реактора», — говорится в сообщении, распространенном дипмиссией.

Строительство второй очереди атомной электростанции (АЭС) в Бушере началось в ноябре 2019 года.

3 мая прошлого года США выдвинули Ирану ряд требований, за невыполнение которых Вашингтон пригрозил ввести новые санкции. В частности, американские власти потребовали не расширять АЭС в Бушере и прекратить вывоз обогащенного урана в обмен на урановую руду. На следующий день в МИД России заявили, что новые санкции со стороны США не помешают сотрудничеству Москвы и Тегерана.

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по ядерной программе Тегерана был подписан Ираном, США, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией летом 2015 года. Иран тогда отказался от дальнейшего развития ядерной программы страны в обмен на снятие санкций.

В мае 2018 года США обвинили Иран в обогащении урана и разработке ядерного оружия и объявили о намерении выйти из СВПД. Вашингтон неоднократно вводил в действие старые санкции и объявлял о новых мерах против Тегерана.

Иранские власти категорически отвергали обвинения. Через год президент Ирана Хасан Роухани объявил о приостановке выполнения части обязательств по СВПД.