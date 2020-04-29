Асфальт уложат на западном побережье Сахалинской области

Власти Сахалинской области планируют развить транспортную доступность западной части острова. Для этого дороги заасфальтируют. Об этом зампредседателя правительства региона Сергей Олонцев заявил во время прямого эфира с губернатором 29 апреля.

«Из более чем 300 км дороги, которая у нас идет от Невельска до аэропорта Шахтерск, к сожалению, только 105 км имеют асфальтобетонное покрытие. В этом году мы сделаем порядка 11,5 км твердого покрытия, капитально отремонтируем два моста», — цитирует Олонцева ИА SakhalinMedia.

По словам зампреда, сейчас власти ищут партнера для работы по системе государственно-частного партнерства. Это необходимо для того, чтобы в сжатые сроки сделать западное побережье таким же транспортно доступным, как и восточное.

В этом году также заасфальтируют первый участок автодороги Арсентьевка–Ильинское, которая соединяет западное и восточное побережья региона. Протяженность ремонтируемого отрезка составит 7,5 км. Второй участок проложат по новой трассе — мимо железнодорожных путей. В связи с тяжелыми геологическими условиями работы запланированы до 2023 года.

Всего в 2020 году в Сахалинской области заасфальтируют 57,5 км автодорог.