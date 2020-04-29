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Асфальт уложат на западном побережье Сахалинской области

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Власти Сахалинской области планируют развить транспортную доступность западной части острова. Для этого дороги заасфальтируют. Об этом зампредседателя правительства региона Сергей Олонцев заявил во время прямого эфира с губернатором 29 апреля.

«Из более чем 300 км дороги, которая у нас идет от Невельска до аэропорта Шахтерск, к сожалению, только 105 км имеют асфальтобетонное покрытие. В этом году мы сделаем порядка 11,5 км твердого покрытия, капитально отремонтируем два моста», — цитирует Олонцева ИА SakhalinMedia.

По словам зампреда, сейчас власти ищут партнера для работы по системе государственно-частного партнерства. Это необходимо для того, чтобы в сжатые сроки сделать западное побережье таким же транспортно доступным, как и восточное.

В этом году также заасфальтируют первый участок автодороги Арсентьевка–Ильинское, которая соединяет западное и восточное побережья региона. Протяженность ремонтируемого отрезка составит 7,5 км. Второй участок проложат по новой трассе — мимо железнодорожных путей. В связи с тяжелыми геологическими условиями работы запланированы до 2023 года.

Всего в 2020 году в Сахалинской области заасфальтируют 57,5 км автодорог.

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