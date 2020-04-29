Суд приговорил дагестанского блогера к 10 годам по делу о терроризме

Второй Западный окружной военный суд приговорил дагестанского блогера Алибека Мирзеханова к 10 годам колонии за участие в деятельности запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ).

Отмечается, что Мирзеханов свою вину признал и оформил явку с повинной.

«Приговором суда Мирзеханов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.5 УК РФ («Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической»). Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет в колонии строгого режима», — сообщили ТАСС в пресс-службе суда в среду, 29 апреля.

Мирзеханов был задержан по подозрению в участии в массовой драке, которая произошла около кафе «Неолит» на юго-востоке Москвы. В ходе потасовки неизвестные открыли стрельбу из травматического оружия. Однако обвинение ему предъявлено не было.

Позднее он был арестован столичным Мещанским судом в рамках нового уголовного дела о вербовке в террористическую деятельность, однако свою вину Мирзеханов после задержания не признал. Во время рассмотрения уголовного дела в военном суде стало известно, что блогер оформил явку с повинной.

Отмечается, что дело, которое расследовала Федеральная служба безопасности (ФСБ) России, насчитывает шесть томов. Согласно материалам дела, показания на блогера дали двое осужденных. Они сообщили, что в 2014 году Мирзеханов показывал им видео с призывам уехать в Сирию и принять участие в боевых действиях на стороне ИГ (запрещена в России).

4 апреля спецслужбы нейтрализовали мужчину, планировавшего совершить теракт в Мурманске. По данным правоохранителей, он принадлежал к террористической группировке ИГ (запрещена в России).