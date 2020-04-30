Головин на плечах: как прошел второй сезон нашего хавбека в «Монако»

Чемпионат Франции по футболу досрочно завершен. Премьер-министр страны Эдуар Филипп официально заявил, что до сентября этого года отменены все крупные спортивные мероприятия. Таким образом, Лига-1 не может быть доиграна полноценно. Особенно интересно подвести итоги этого прерванного чемпионата для российского полузащитника «Монако» Александра Головина, выступающего за монегасков с 2018 года.

Адаптировался

23-летний российский хавбек провел уже почти два года в новом для себя клубе и чемпионате. И нет никаких сомнений, что Головин полностью адаптировался к французской лиге. Он стал одним из лидеров «Монако» в нынешнем сезоне, и без него уже практически нереально представить стартовый состав княжеской команды.

— Русским футболистам очень сложно выступать в зарубежных чемпионатах: другой язык, нужно адаптироваться к жизни в чужой стране, — заявил «Известиям» экс-форвард сборной Франции и «Ростова», победитель Лиги чемпионов в составе «Ливерпуля» Флоран Синама-Понголь. — Освоиться в новом для себя чемпионате непросто, но Головину это удалось. Он очень умный футболист. И его точно можно назвать одним из лидеров «Монако», несмотря на то что у них в принципе достаточно сильный состав. У Александра есть отличная возможность наслаждаться футболом и перенимать опыт у таких больших мастеров, как Сеск Фабрегас.

Головин регулярно выходил на поле в основном составе и пропускал игры только из-за дисквалификаций — таких случаев было всего три за весь последний год. С учетом чемпионата, Кубка Франции и Кубка Лиги в его активе в этом сезоне ровно 30 матчей. Если сравнивать с розыгрышем-2019/20, тогда у Головина было 35 игр, но важно учитывать, что «Монако» участвовал ещё и в Лиге чемпионов, а также провел на 10 туров больше во внутреннем первенстве.

Россиянин показывает стабильную результативность: в прошлом сезоне четыре гола и четыре голевые передачи, а в этом — на один забитый мяч меньше при таком же количестве результативных пасов. Стоит учитывать, что матчей проведено меньше. Но вклад Головина в игру «Монако» нельзя оценивать только по забитым мячам и результативным передачам. Он крайне важный футболист центра поля, на нем держится вся игра команды.

В завершившемся сезоне Головин вошел в топ-5 футболистов до 23 лет по количеству созданных опасных голевых моментов среди ведущих лиг Европы. Таковых у россиянина насчитали 45, и он замкнул пятерку сильнейших. К слову, по ходу нынешнего сезона в «Монако» сменился главный тренер — испанец Роберт Морено пришел вместо Леонарду Жардима. Однако это никак не сказалось на постоянной игровой практике Головина.

Неоднозначный результат

При этом результаты самого «Монако» все еще нестабильны. Команда чередует удачные серии с поражениями от середняков чемпионата. И в связи с этим результат в виде десятого места в Лиге-1 вполне логичен. Таким образом, «Монако» вновь остался без еврокубков.

— Важно, что Головин уже в молодом возрасте получил такой опыт, — сказал «Известиям» экс-игрок сборной Франции Ибрагим Ба. — Это поможет ему в дальнейшем развитии карьеры. Сейчас не самый лучший период в истории клуба — команда не всегда побеждает и не борется за чемпионство. Но всё это должно закалить характер Головина. Сам Александр здорово выглядел в этом сезоне, хотя это не такая простая задача.

В самом начале паузы из-за пандемии коронавируса «Монако» продлил контракт с Головиным. Его предыдущее соглашение истекало летом 2023 года, а теперь оно действует до лета 2024-го. СМИ сообщали, что договор был подписан на улучшенных условиях.

— С Головиным продлили контракт и повысили ему зарплату — это говорит о том, что игрок прогрессирует, — отметил в беседе с «Известиями» экс-голкипер сборной России Руслан Нигматуллин. — Но в целом очень сложно оценивать сезон на фоне пандемии. Концовка у всех получилась смазанной, а те матчи, что были сыграны, уже немного подзабылись.

Нужно идти дальше

Тем не менее продление контракта не означает, что Головин не сможет покинуть княжеский клуб уже в самое ближайшее время. Вероятно, в новом договоре прописана более высокая сумма отступных, заплатив которую, любой клуб сможет заполучить россиянина в свои ряды.

— В этом сезоне «Монако» вновь выступил неудовлетворительно, но Головин становится одним из ведущих игроков клуба, — заявил «Известиям» бывший тренер сборной России Сергей Балахнин, работавший с хавбеком в национальной команде. — Видно, что Саша становится сильнее и прибавляет в своем мастерстве. Трудно сказать, продолжит ли он выступать за «Монако» в следующем сезоне. Внутренне я изначально не был согласен с его выбором. Мне кажется, ему нужно было пойти в большой клуб. И уже, наверное, пора идти дальше. В команды, где он продолжит расти, где будет более высокая конкуренция и возможность выигрывать трофеи. Хотя, откровенно говоря, попасть в топ-клуб прямо сейчас будет все равно непросто.

По ходу нынешнего сезона уже появлялась информация о том, что за Головиным пристально следят топ-клубы Европы. В том числе представители лидера чемпионата Франции — ПСЖ. Нельзя исключать, что завершившийся досрочно сезон может стать для россиянина последним в «Монако».

— Обычно первый год уходит на адаптацию в новой стране, новом чемпионате, — сказал «Известиям» бывший нападающий «Монако» Фернандо Морьентес, выходивший с монегасками в финал Лиги чемпионов-2003/2004. — Затем, если удалось освоиться, ты должен доказать свою состоятельность. Уверен, что у Головина много хороших качеств, как у футболиста. Он способен помочь «Монако» и всей французской лиге стать сильнее. Видно, что Александр может стать лидером команды. Готов ли Головин к ПСЖ, если ему поступит предложение? Если у него есть уверенность, что он будет там постоянно играть, то, конечно, нужно двигаться вперед. С ПСЖ у него будет возможность побороться за победу в Лиге чемпионов. Это серьезный шаг вперед в карьере. Сейчас «Монако» — это не тот клуб, который способен претендовать на трофеи в чемпионате Франции и на международной арене, как было в мое время.

Авторитетный портал transfermarkt.de сейчас оценивает стоимость Александра Головина в €20 млн. При этом цены на всех футболистов снизились на 20% из-за пандемии коронавируса.