Учёные сообщили о летящем к Земле крупном астероиде. Сегодня он подойдёт к планете на минимальную дистанцию. Диаметр небесного тела от 1,8 до 4 км. Дистанция между ним и Землёй составит около 6 млн. километров. то в 16 раз дальше, чем расстояние до Луны.