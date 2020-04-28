Китай отправит свою первую ракету на Марс в июле 2020 года

Специалисты из Национального космического управления Китая сообщили, что отправят свою первую ракету на Марс в июле 2020-го. Миссия получила название «Тяньвэнь» — «Вопросы к небесам». К февралю 2021 года тяжелая ракета «Чанчжэн-5» должна доставить на орбиту Красной планеты марсоход. Он займется сбором данных и поиском следов жизни.