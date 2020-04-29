Три человека пострадали в ДТП с трактором в Татарстане

Под Казанью автомобиль «Газель» столкнулся с трактором, используемым при дорожных работах. Три человека получили травмы.

Авария произошла на трассе Казань-Зеленодольск. По данным Госавтоинспекции, 20-летний водитель «Газели» не удержал безопасную дистанцию и врезался в трактор. Рабочая техника завалилась на бок, в нее также врезался автомобиль «Лада». Об этом сообщает ИА «Татар-информ».

Водители всех транспортных средств получили травмы. Проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Хабаровске легковой автомобиль врезался в стоящий на дороге автовоз. Водитель легковушки скончался в больнице от полученных травм.