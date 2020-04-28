Два водителя без прав пострадали в ДТП на трассе в Ульяновской области

В Ульяновской области столкнулись отечественный ВАЗ-2106 и мопед. Как выяснилось, оба водителя управляли транспортными средствами без прав.

В ГИБДД по региону сообщили, что авария произошла в ночь на 28 апреля около 3:30 на трассе в Вешкаймском районе. По предварительным данным, 35-летний водитель мопеда не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с отечественной легковушкой, за рулем которой находился 20-летний молодой человек, пишет 1ul.ru.

Как выяснилось, оба водителя не имели прав на вождение. Управлявший машиной покинул место происшествия. Водитель мопеда получил различные травмы и был госпитализирован.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2021 года в России вступят в силу новые правила сбора статистики о ДТП, количестве погибших и пострадавших. В статистику не попадут инциденты, которые связаны с вождением косвенно.