Человек погиб в ДТП с тремя автомобилями на МКАД

Один человек погиб в результате ДТП с участием двух грузовиков и легковушки на МКАД. Об этом 29 апреля агентству городских новостей «Москва» рассказал источник в экстренных службах столицы.

Авария произошла в ночь на 29 апреля в районе Химкинского моста на внутренней стороне 76 км МКАД. Столкнулись два грузовых автомобиля и один легковой. В одном из большегрузов оказался зажатым человек. Его госпитализировали в тяжелом состоянии, однако он скончался.

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП. О состоянии других участников аварии не сообщается, пишет «Москва 24».

28 апреля сообщалось, что в Ульяновской области столкнулись отечественный ВАЗ-2106 и мопед. Как выяснилось, оба водителя управляли транспортными средствами без прав.