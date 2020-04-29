Пентагон приостановит строительство объектов для «сдерживания России»

Министр обороны США Марк Эспер решил перевести $274 млн, направленные на строительство нескольких объектов в Европе для сдерживания «российской агрессии», на возведение стены на границе с Мексикой. Об этом сообщает портал Defense News 28 апреля со ссылкой на пояснительную записку, направленную Эспером и.о. замминистра обороны страны Элейн Маккаскер.

В записке, фотографии которой приводит портал, речь идет о приостановке 19 проектов, в частности, в Норвегии, Германии, Испании и ряде других стран.

Всего на возведение стены на границе с Мексикой Эспер планирует перевести в строительный департамент США $545,5 млн.

Портал отмечает, что в целом около $1 млрд, запланированных на проекты по программе «Европейская инициатива сдерживания» — строительство инфраструктуры для военных самолетов, топлива и боеприпасов — могут пойти на другие цели.

В Пентагоне утверждают, что запланированные проекты лишь отложены. Демократы в Белом доме раскритиковали президента США Дональда Трампа за его «расточительную» пограничную стену, строительство которой он ставит выше «реальных потребностей национальной безопасности».

В сентябре 2019 года американский лидер перераспределил $771 млн на «сдерживание российской агрессии» из этой европейской программы на строительство стены на границе с Мексикой. Тогда демократы также раскритиковали этот шаг.

Одним из основных пунктов предвыборной программы Трампа было строительство стены на границе с Мексикой для борьбы с нелегальными мигрантами и распространением наркотиков.

В феврале 2019 года американский президент ввел режим ЧП в стране, чтобы получить около $6,4 млрд на реализацию задуманного. Однако его оппоненты согласились выделить на стену лишь $1,4 млрд.