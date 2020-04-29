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Белоруссия получила в апреле 1,5 млн т российской нефти

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Белоруссии получили в уходящем месяце для переработки около 2 млн т нефти. Об этом в среду, 29 апреля, заявил пресс-секретарь белорусского госконцерна «Белнефтехим» Александр Тищенко.

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«В апреле Беларусь, как и планировалось, получила около 2 млн т нефти. Из них 1,56 млн т — это российские поставки по трубе и железнодорожным транспортом», — приводит «РИА Новости» слова Тищенко.

Он отметил, что остальной объем составили танкерные поставки и собственная добыча, пишет «Газета.ру».

Россия прекратила подачу нефти для белорусских нефтеперерабатывающих заводов в начале апреля. Это было связано с тем, что в ходе переговоров об условиях поставки стороны не смогли прийти к соглашению. В начале апреля Минск после нескольких месяцев переговоров с Москвой договорился о заключении апрельских контрактов с российскими нефтяными компаниями на поставки сырья по цене $4 за баррель.

Тогда же министр энергетики России Александр Новак отметил, что российская нефть как минимум на 20% дешевле для Белоруссии по сравнению с ценами, которые предлагают другие страны.

7 апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике необходимо создать запас нефти на непредвиденный случай. В частности, он поручил руководителям регионов проверить и оценить мощности хранилищ нефти.

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