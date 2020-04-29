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Верховный суд порекомендовал проводить судебные заседания онлайн

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Верховный суд России рекомендовал по возможности проводить судебные заседания по видеоконференц-связи. Об этом сообщается на сайте ведомства в среду, 29 апреля.

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«Рекомендовать судам при наличии технической возможности с учетом мнений участников судопроизводства проводить судебные заседания по делам (материалам) <…> с использованием системы видеоконференц-связи и (или) системы веб-конференции с учетом опыта Верховного Суда Российской Федерации», — сказано в постановлении.

Для участия в подобном судебном заседании участникам необходимо подать в суд заявление в электронном виде с приложением электронных образцов документов, удостоверяющих личность и подтверждающих полномочия.

Также в документе отмечается, что необходимо обеспечить соблюдение в судах все санитарные нормы, включая правила социального дистанцирования.

Постановление действует до 11 мая 2020 года (включительно), сказано в документе.

21 апреля Верховный суд России впервые провел слушание дела по видеосвязи.

Тройка судей находилась в здании суда в медицинских масках. Двое юристов участвовали в заседании по видеосвязи из дома. В таком режиме было рассмотрено дело о признании несовершеннолетней девочки членом семьи военнослужащего.

28 апреля президент России Владимир Путин принял решение продлить в стране нерабочие дни с сохранением заработной платы до 11 мая включительно.

По данным оперштаба на 29 апреля, за сутки в России выявили 5841 новый случай заражения коронавирусом. В настоящий момент в стране зарегистрировано 99 399 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.

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