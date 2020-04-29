На борту эсминца США коронавирусом заразились 64 человека

Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией на борту эсминца ВМС США USS Kidd выросло до 64 человек. Об этом сообщает The Washington Times в среду, 29 апреля.

Отмечается, что эсминец вошел в порт Сан-Диего, чтобы получить необходимую медицинскую помощь для экипажа, а также провести дезинфекцию судна. Военных, чей анализ на коронавирус показал положительный результат, изолируют и поместят под медицинское наблюдение.

Те, чьи анализы отрицательные, будут помещены на карантин. Небольшая часть военных останется на судне для оказания необходимых услуг.

Тестирование на коронавирус прошли 63% экипажа из более 300 членов экипажа, сообщил Военно-морской флот страны.

Накануне сообщалось, что число инфицированных на борту USS Kidd выросло до 47 человек. Это вторая вспышка коронавируса на американских кораблях.

В этот же день директор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов рассказал «Известиям» о главной уязвимости военных баз США в разгар эпидемии коронавирусом. По его словам, более чем семи сотням военных баз Пентагона по всему миру необходима регулярная ротация тысяч военнослужащих, что в разгар эпидемии становится проблематично выполнить.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 210 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире.

По данным Университета Джона Хопкинса на 29 апреля, всего в мире коронавирус обнаружен свыше чем у 3,1 млн человек, скончались более 217 тыс. человек.