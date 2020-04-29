Украинские военные испытали «грозу беспилотников»

На Украине прошли испытания радара, способного обнаруживать беспилотники на разных высотах. Об этом 28 апреля сообщил портал «Сегодня» со ссылкой на «Укроборонпром».

Как пишут СМИ, мобильный 3D-радиолокатор кругового обзора 90К6Е является настоящей «грозой беспилотников», так как предназначен для обнаружения целей, летящих на низких, средних и больших высотах.

Производит радар «НПК «Искра». Согласно заявлению украинских военных, в ходе испытаний радар полностью подтвердил заявленные тактико-технические характеристики по выявлению дронов.

26 апреля сообщалось, что в соцсетях высмеяли учебный боевой поход украинских моряков на поисково-спасательном судне «Донбасс». Некоторые пользователи подвергли критике состояние флота Украины.