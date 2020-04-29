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Украинские военные испытали «грозу беспилотников»

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Фото: youtube.com/Державний концерн "Укроборонпром"
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На Украине прошли испытания радара, способного обнаруживать беспилотники на разных высотах. Об этом 28 апреля сообщил портал «Сегодня» со ссылкой на «Укроборонпром».

Как пишут СМИ, мобильный 3D-радиолокатор кругового обзора 90К6Е является настоящей «грозой беспилотников», так как предназначен для обнаружения целей, летящих на низких, средних и больших высотах.

Производит радар «НПК «Искра». Согласно заявлению украинских военных, в ходе испытаний радар полностью подтвердил заявленные тактико-технические характеристики по выявлению дронов.

26 апреля сообщалось, что в соцсетях высмеяли учебный боевой поход украинских моряков на поисково-спасательном судне «Донбасс». Некоторые пользователи подвергли критике состояние флота Украины.

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