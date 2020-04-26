В Сети высмеяли поход украинских моряков

Саркастические комментарии в Сети вызвал учебный боевой поход ВМС Украины на поисково-спасательном судне «Донбасс».

Как сообщала пресс-служба ВМС Украины, маневры осуществлялись в Азовском море. В ходе них моряки отработали ведение огня и отражение атаки, а также тушение пожара на борту и эвакуацию раненого.

Видео учений было опубликовано на YouTube.

«Это флот? У Сомали лодки получше будут», — выразил мнение пользователь Борис фон Бок.

«Русские, наверное, дрожат», — сыронизировал Хесус Мальвертэ.

«А мне понравилось представление. Назвать только правильно надо было — игра «Зарница» для самых старших», — поправил авторов видео Алексей С.

ВСУ не впервые подвергаются насмешкам. Так в начале марта видеоролик канала Defense Express о «мощи» армии Украины насмешил пользователей соцсетей. На кадрах демонстрируется 54-я механизированная бригада ВСУ во время практического занятия. В сентябре пользователи интернета высмеяли «драйвовое видео» украинских танкистов с демонстрацией ржавого танка. Позднее вице-адмирал, экс-начальник штаба Черноморского флота ВМФ России Петр Святашов скептически отнесся к заявлениям Украины о «невидимости» катеров.