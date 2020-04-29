Путин назвал главной ценностью жизни людей

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что материальное благополучие важно, но главное — это жизни людей. Страна, бросающая больных, стариков и детей, обречена. Самой главной ценностью всегда должна оставаться человеческая жизнь. Иной выбор для российского народа неприемлем.