России удалось замедлить распространение эпидемии
По словам президента России Владимира Путина, распространение эпидемии коронавируса удалось замедлить благодаря карантинным мерам. Однако ситуация остается очень сложной, и население страны сейчас находится перед новым, самым напряженным этапом борьбы с эпидемией.
По словам президента России Владимира Путина, распространение эпидемии коронавируса удалось замедлить благодаря карантинным мерам. Однако ситуация остается очень сложной, и население страны сейчас находится перед новым, самым напряженным этапом борьбы с эпидемией.